أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026

فخامة بلا حدود.. رولزرويس كولينان تدخل عصر جديد من التميز

كشفت BYD الصينية عن تقديم نسختها الجديدة "أتو 3 إيفو"، في خطوة تعزز من استمرار توسع العلامة الصينية في قطاع السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، من عائلة الـ SUV.

فيراري تكشف عن أولى ملامح مقصورة سيارتها الكهربائية بالكامل

كشفت فيراري الإيطالية عن تفاصيل أولية لسيارتها الكهربائية الأولى، والتي ستُطرح تحت اسم لوتشي، في خطوة تمثل بداية تحول جذري للعلامة نحو الطاقة الكهربائية.

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. بتصميم الكروس أوفر

يضم السوق السوق الكثير من السيارات المتنوعة، ومنها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب تنوع الأسعار.

تبدأ من 67 ألف ريال .. مواصفات وأسعار شانجان إيدو بلس 2026 في السعودية

تعزز شانجان الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح ايدو بلس 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، مع حزمة تجهيزات واسعة، وبسعر يبدأ تحديدًا من 67,275 ريال.

بي واي دي تزيح الستار عن أتو 3 إيفو الجديدة.. صور

