تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026
دعاء للميت في آخر شعبان.. بـ3 كلمات تجمع له الرحمات بـ قبره
أمريكا التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة
إلهام شاهين: الحضارة المصرية القديمة أول من أرست أسس الطب في التاريخ
قرار عاجل بشأن أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ في بولاق الدكرور
مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 


فخامة بلا حدود.. رولزرويس كولينان تدخل عصر جديد من التميز
فيراري تكشف عن أولى ملامح مقصورة سيارتها الكهربائية بالكامل
كشفت فيراري الإيطالية عن تفاصيل أولية لسيارتها الكهربائية الأولى، والتي ستُطرح تحت اسم لوتشي، في خطوة تمثل بداية تحول جذري للعلامة نحو الطاقة الكهربائية.

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. بتصميم الكروس أوفر
يضم السوق السوق الكثير من السيارات المتنوعة، ومنها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب تنوع الأسعار.

تبدأ من 67 ألف ريال .. مواصفات وأسعار شانجان إيدو بلس 2026 في السعودية
تعزز شانجان الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح ايدو بلس 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، مع حزمة تجهيزات واسعة، وبسعر يبدأ تحديدًا من 67,275 ريال. 

بي واي دي تزيح الستار عن أتو 3 إيفو الجديدة.. صور
كشفت BYD الصينية عن تقديم نسختها الجديدة "أتو 3 إيفو"، في خطوة تعزز من استمرار توسع العلامة الصينية في قطاع السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، من عائلة الـ SUV.

أرشيفي

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تتجه إلى الإغلاق.. ما السبب؟

ملك المغرب يشارك حفل التوقيع

المغرب تدشن أحد أكبر مصانع أنظمة هبوط الطائرات في العالم

الدفاع الجوي الروسي

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 13 طائرة أوكرانية خلال 3 ساعات

بالصور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

