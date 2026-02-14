قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
مواجهة حاسمة.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة

رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مصيرية أمام منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق الأبيض.


 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز مساء غد السبت، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى الزمالك لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الأخيرة

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد الزامبي
 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، في حين يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، ويجعل المباراة بمثابة نهائي مبكر.

نتائج الجولة الماضية تزيد الضغط على الزمالك
 

شهدت الجولة الماضية نتائج غير مثالية للزمالك، بعدما تلقى الفريق هزيمة أمام زيسكو الزامبي بهدف دون رد، بينما نجح كايزر تشيفز في تحقيق فوز مهم على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1.


 

وتسببت تلك النتائج في اشتعال المنافسة داخل المجموعة قبل الجولة الختامية، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق.
 

سيناريو التأهل.. الزمالك لا بديل أمامه عن الفوز

يدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الانتصار”، حيث يحتاج الفريق لتحقيق الفوز على كايزر تشيفز من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي، دون انتظار حسابات أخرى أو نتائج منافسيه.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

تنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
 

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، كما يتم نقلها أيضًا على قناة Time Sports عبر البث الأرضي المباشر


 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

