بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
الموعد والحكام.. 5 معلومات عن مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية
استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان.. تفاصيل
موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة
الأركان الأوكرانية: مقتل وإصابة 1070 جنديا روسيا خلال 24 ساعة
وزير الخارجية: تحقيق السلام المستدام في أفريقيا يتطلب رؤية تعالج جذور النزاعات
رياضة

تتجه انظار جماهير الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي  اليوم في إطار منافسات الجولة الاخيرة من دور  المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قنوات بي ان سبورتس.

وكان  الزمالك قد تعرض للهزيمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد في الجولة الخامسة  من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتصدر كايزر تشيفز المجموعة الرابعة برصيد ١٠ نقاط ثم الزمالك برصيد ٨ نقاط بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد ٧ نقاط ويبقي زيسكو في المركز الأخير برصيد ٣ نقاط.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سوداني وهم  محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع.

