الموعد والحكام.. 5 معلومات عن مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية

تتجه انظار جماهير الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم في إطار منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قنوات بي ان سبورتس.

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتصدر كايزر تشيفز المجموعة الرابعة برصيد ١٠ نقاط ثم الزمالك برصيد ٨ نقاط بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد ٧ نقاط ويبقي زيسكو في المركز الأخير برصيد ٣ نقاط.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سوداني وهم محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع.