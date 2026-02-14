قناة وحيدة مفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .

وأعلنت قناة مفتوحه عن اذاعة المباراة وهي قناة “تابم سبورت ”عبر البث الأرضي المباشر

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكبل مكون من

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا - ناصر منسي.