أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول
إسراء أشرف

يستضيف ملعب أنفيلد ، مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، وبرايتون مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في صراع جديد على بطاقة التأهل للدور التالي.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل رغبة الفريقين في العبور إلى الدور التالي، ما ينذر بمواجهة قوية على أرضية أنفيلد.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز على سندرلاند بهدف دون رد، ما منح الفريق دفعة قوية قبل خوض تحدي الكأس.

ويأمل “الريدز” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة الانتصارات، والتقدم خطوة جديدة في مشوار البطولة التي تعد من أبرز أهدافه هذا الموسم.

في المقابل، يسعى برايتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، ومحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة، من أجل مواصلة مغامرته في أقدم المسابقات الإنجليزية.

ليفربول محمد صلاح صلاح برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

النصر

جولة 22 من الدوري السعودي.. صراع القمة يتصاعد بين النصر والفتح ومعركة حياة أو موت للبقاء في سباق الهبوط

غلاف الكتاب

«الأدب والجنون» لشاكر عبد الحميد.. قراءة نقدية في جدل الإبداع والمرض النفسي

كاتي ظريف تعلق زينات رمضان

كاتي ظريف.. حكاية أول مسحراتية مسيحية تنسج خيوط المحبة في ليالي رمضان بدهب

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

