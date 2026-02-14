ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد ، مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، وبرايتون مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في صراع جديد على بطاقة التأهل للدور التالي.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل رغبة الفريقين في العبور إلى الدور التالي، ما ينذر بمواجهة قوية على أرضية أنفيلد.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز على سندرلاند بهدف دون رد، ما منح الفريق دفعة قوية قبل خوض تحدي الكأس.

ويأمل “الريدز” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة الانتصارات، والتقدم خطوة جديدة في مشوار البطولة التي تعد من أبرز أهدافه هذا الموسم.

في المقابل، يسعى برايتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، ومحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة، من أجل مواصلة مغامرته في أقدم المسابقات الإنجليزية.