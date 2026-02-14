تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه برايتون مساء السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025/2026.

وتأتي هذه المباراة في إطار لقاءات دور الـ32 من البطولة، حيث يحتضن ملعب “أنفيلد” أحداث اللقاء وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أن المواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين.

برايتون يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

لن تكون مهمة ليفربول سهلة أمام برايتون، الذي أثبت في الدور السابق أنه خصم عنيد، بعدما نجح في إقصاء مانشستر يونايتد من البطولة عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، ليؤكد قدرته على صناعة المفاجآت في المسابقة.

في المقابل، تأهل ليفربول إلى هذا الدور بعد أداء هجومي مميز أمام بارنسلي، حيث حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 4-1، ليواصل مشواره بثقة في البطولة.



قرعة دور الـ16 تُقام الإثنين

من المقرر أن يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 مساء يوم الإثنين المقبل، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة السبت، حيث يسعى الفريقان لحجز بطاقة التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.

ويأمل ليفربول في التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة مع رغبة الفريق في الحفاظ على فرصه في تحقيق بطولة هذا الموسم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ – كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح – فلوريان فيرتز – كودي جاكبو.

خط الهجوم: كييزا.















