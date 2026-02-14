قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتش صعب.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه برايتون مساء السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025/2026.

وتأتي هذه المباراة في إطار لقاءات دور الـ32 من البطولة، حيث يحتضن ملعب “أنفيلد” أحداث اللقاء وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أن المواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين.

برايتون يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

لن تكون مهمة ليفربول سهلة أمام برايتون، الذي أثبت في الدور السابق أنه خصم عنيد، بعدما نجح في إقصاء مانشستر يونايتد من البطولة عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، ليؤكد قدرته على صناعة المفاجآت في المسابقة.

في المقابل، تأهل ليفربول إلى هذا الدور بعد أداء هجومي مميز أمام بارنسلي، حيث حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 4-1، ليواصل مشواره بثقة في البطولة.
 

قرعة دور الـ16 تُقام الإثنين

من المقرر أن يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 مساء يوم الإثنين المقبل، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة السبت، حيث يسعى الفريقان لحجز بطاقة التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.

ويأمل ليفربول في التقدم خطوة جديدة نحو التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة مع رغبة الفريق في الحفاظ على فرصه في تحقيق بطولة هذا الموسم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ – كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح – فلوريان فيرتز – كودي جاكبو.

خط الهجوم: كييزا.


 


 


 


 

