قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيزاك يقترب من العودة ويمنح سلوت دفعة قبل مباراة ليفربول وبرايتون

إيزاك
إيزاك
حمزة شعيب

تلقى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما اقترب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من العودة إلى الملاعب عقب فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ووفقًا لما ذكره موقع "This Is Anfield"، فإن إيزاك كثّف برنامجه التأهيلي مؤخرًا، وبدأ خوض تدريبات بالكرة داخل مركز تدريبات النادي، في مؤشر إيجابي على تقدمه في مرحلة التعافي.

وكان المهاجم السويدي قد غاب منذ 20 ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لكسر في الساق وإصابة في الكاحل خلال مباراة توتنهام، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

 ورغم أن النادي لم يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لعودته، بل ولم يستبعد في وقت سابق غيابه حتى نهاية الموسم، فإن المؤشرات الحالية تؤكد تحسن حالته بشكل ملحوظ.

ويخوض إيزاك تدريبات فردية داخل صالة الإعداد البدني بمقر تدريبات ليفربول، حيث يتحرك بحرية ويؤدي تدريبات خفيفة بالكرة، مع تركيز خاص على تقوية ساقه اليسرى التي تعرضت لتدخل قوي من ميكي فان دي فين مدافع توتنهام.

 ورغم أنه لم يشارك بعد في أي احتكاكات جماعية، فإن اللاعب أحرز تقدمًا واضحًا في برنامجه التأهيلي.

وفي سياق متصل، لم يستبعد ليفربول اسم إيزاك من قائمته المشاركة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانية عودته قبل نهاية الموسم، حيث فضّل سلوت الإبقاء عليه بدلًا من قيد لاعب آخر مثل كالفين رامزي.

يُذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

إيزاك ليفربول سلوت الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد