إيزاك يقترب من العودة ويمنح سلوت دفعة قبل مباراة ليفربول وبرايتون

تلقى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما اقترب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من العودة إلى الملاعب عقب فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ووفقًا لما ذكره موقع "This Is Anfield"، فإن إيزاك كثّف برنامجه التأهيلي مؤخرًا، وبدأ خوض تدريبات بالكرة داخل مركز تدريبات النادي، في مؤشر إيجابي على تقدمه في مرحلة التعافي.

وكان المهاجم السويدي قد غاب منذ 20 ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لكسر في الساق وإصابة في الكاحل خلال مباراة توتنهام، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ورغم أن النادي لم يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لعودته، بل ولم يستبعد في وقت سابق غيابه حتى نهاية الموسم، فإن المؤشرات الحالية تؤكد تحسن حالته بشكل ملحوظ.

ويخوض إيزاك تدريبات فردية داخل صالة الإعداد البدني بمقر تدريبات ليفربول، حيث يتحرك بحرية ويؤدي تدريبات خفيفة بالكرة، مع تركيز خاص على تقوية ساقه اليسرى التي تعرضت لتدخل قوي من ميكي فان دي فين مدافع توتنهام.

ورغم أنه لم يشارك بعد في أي احتكاكات جماعية، فإن اللاعب أحرز تقدمًا واضحًا في برنامجه التأهيلي.

وفي سياق متصل، لم يستبعد ليفربول اسم إيزاك من قائمته المشاركة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانية عودته قبل نهاية الموسم، حيث فضّل سلوت الإبقاء عليه بدلًا من قيد لاعب آخر مثل كالفين رامزي.

يُذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.