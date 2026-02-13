ضبط شاب لتعديه على والدته وحيازته سلاح أبيض بعد تداول فيديو على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، من ضبط شاب قام بالاعتداء على والدته بالضرب وحيازة سلاح أبيض بمدينة بنها.



وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله الشاب وهو يعتدي على والدته ويحمل سلاحًا أبيض، ما دفع الإدارة العامة لمباحث القليوبية للتحرك والتحقيق في الواقعة.

بلاغ بالواقعة

وفور رصد الفيديو، شكلت الأجهزة الأمنية فريقًا بقيادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، للبحث عن المتهم وضبطه.



وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، وهو مقيم بقرية نقباس التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وضُبط السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت الفيديو المتداول على مواقع التواصل، الذي أظهر اعتداء الشاب على والدته بقرية نقباس، مما أثار استياء واسع بين رواد مواقع التواصل وأدى لتدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لضبط المتهم والسلاح المستخدم.