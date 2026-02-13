قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
محافظات

التصريح بدفن جـ ثة مسن لقى مصرعه في حريق شقة سكنية بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حريق شب فى شقة سكنية بكفر شكر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية بكفر شكر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أسنيت، بجوار الجمعية الزراعية.

بلاغ بالواقعة 


وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.


وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق على مساحة 80 مترًا، ويضم شقة واحدة، وأن الحريق اندلع داخل غرفة نوم بالطابق الأول العلوي.

وتمت أعمال الإخماد والتبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، وأسفر الحريق عن وفاة المدعو “عماد ح م إ”، 65 عامًا، بالمعاش، متأثرًا بإصابته جراء الحريق.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

