التصريح بدفن جـ ثة مسن لقى مصرعه في حريق شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حريق شب فى شقة سكنية بكفر شكر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية بكفر شكر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أسنيت، بجوار الجمعية الزراعية.

بلاغ بالواقعة



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.



وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق على مساحة 80 مترًا، ويضم شقة واحدة، وأن الحريق اندلع داخل غرفة نوم بالطابق الأول العلوي.

وتمت أعمال الإخماد والتبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، وأسفر الحريق عن وفاة المدعو “عماد ح م إ”، 65 عامًا، بالمعاش، متأثرًا بإصابته جراء الحريق.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.