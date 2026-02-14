إصابة 3 فلسطينيين في غزة بينهم طفلة وسيدة

أصيب، اليوم السبت، 3 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، بنيران جيش الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة، في خروقات مستمرة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي خان يونس، أصيبت سيدة برصاص جيش الاحتلال قرب الحي النمساوي جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، أعلن مستشفى العودة في النصيرات، إصابة طفلة بطلق ناري في الرأس، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كما أكد المستشفى إصابة فلسطيني (60 عاما) بطلق ناري في القدم، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين.

كذلك شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات استهدفت مدن غزة وخانيونس ورفح، مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت شرقي المدينة، وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي حي الزيتون.