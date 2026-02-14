جوتيريش: يجب أن تكون إفريقيا حاضرة في مجلس الأمن الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم السبت أنه يجب أن تكون إفريقيا حاضرة في مجلس الأمن الدولي.

وقال جوتيرش خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ39 المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن "إفريقيا ستبقى الأولوية القصوى للأمم المتحدة حتى آخر يوم من ولايتي".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة أن تستفيد الشعوب الإفريقية من موارد القارة، ويجب وضع حد لموجات العنف والإرهاب في دول الساحل.

وانطلقت قمة الاتحاد الأفريقي 2026، يوم السبت، في ظلّ مواجهة القارة للصراعات وتداعيات تغير المناخ، حيث سلّمت أنجولا الرئاسة الدورية إلى بوروندي.

ويواجه الاتحاد الأفريقي تحدياتٍ جمّة، من بينها تصاعد الصراعات، وانعدام الأمن في منطقة الساحل، وتوتر العلاقات مع واشنطن، والنزاعات الداخلية.

وفي الوقت نفسه، يُسلّط موضوع القمة لهذا العام، وهو المياه، الضوء على الأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت القارة، وعلى ضرورة معالجة آثار أزمة المناخ بشكلٍ عاجل.