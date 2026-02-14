قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا

وزير الخارجية
أ ش أ

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، في الحدث الجانبي الذي عُقد بمشاركة عدد من الوزراء ومدير عام وكالة الدواء الإفريقية؛ وذلك لبحث سبل تسريع تفعيل وكالة الدواء الإفريقية وتعزيز دورها القاري.

وأكد الوزير عبد العاطي - في كلمته - أن تفعيل وكالة الدواء الإفريقية يجسد الالتزام السياسي المشترك للدول الإفريقية بتعزيز الأمن الصحي وضمان جودة الدواء ودعم السيادة الصحية للقارة، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحركًا جماعيًا لبناء نظام تنظيمي ودوائي قاري موحد.

وأوضح أن الوكالة تمثل خطوة حاسمة للانتقال إلى إطار قاري متكامل يضمن توحيد المعايير، وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية، ودعم التصنيع المحلي، وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتصدير خارج القارة.

كما أشار وزير الخارجية إلى اعتزاز مصر بكون هيئة الدواء المصرية أول جهة تنظيمية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية واللقاحات، مع التقدم نحو المستوى الرابع، مؤكدًا وضع هذه الخبرات في خدمة القارة لدعم وكالة الدواء الأفريقية وتمكينها من الاضطلاع بولايتها على النحو الأمثل.

وأكد استعداد القدرات التصنيعية والدوائية المصرية لتلبية احتياجات القارة من الأدوية واللقاحات ومشتقات البلازما، في إطار منظومة قائمة على معايير موحدة وإجراءات تسجيل مبسطة، بما يسهم في خفض التكلفة وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.

وفي ذات السياق، أوضح وزير الخارجية أن نجاح وكالة الدواء يعتمد كذلك على رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتعزيز التكامل مع آليات الشراء المجمع، وتوحيد المواصفات الفنية، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، بما يعزز قدرة القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستجابة الفاعلة للطوارئ الصحية.

ودعا الدول التي لم تنضم بعد إلى عضوية الوكالة إلى الإسراع في التصديق على الاتفاقية المؤسسة لها، معتبرًا أن تفعيلها لا يمثل فقط أولوية صحية، بل استثمارًا في الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي قدرة أفريقيا على صون أمنها الصحي وتعزيز استقلالها الاستراتيجي.

وأوضح أن وكالة الدواء الأفريقية ليست مجرد هيئة تنظيمية، بل أداة قارية لتعزيز السيادة، تعكس قدرة الدول الأفريقية على حماية صحة شعوبها وبناء مستقبل عادل ومستقر.

وزير الخارجية وكالة الدواء الإفريقية الدواء بدر عبد العاطي

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

