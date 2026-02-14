قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
أخبار العالم

وزير الخارجية : الأمن الصحي لإفريقيا يعتمد على قدرتها في إنتاج الأدوية

فرناس حفظي

بتكليف من  رئيس الجمهورية، شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير في المائدة المستديرة الرئاسية حول التصنيع المحلي للسلع الصحية في أفريقيا كركيزة للأمن والسيادة الصحية في أفريقيا والتي عُقدت بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وبرئاسة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك لبحث سبل تعزيز القدرات التصنيعية القارية في المجال الصحي ودعم الأمن والسيادة الصحية في أفريقيا.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لقيادة كينيا وفخامة الرئيس ويليام روتو في دفع جهود تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية والصحية في أفريقيا، مؤكدًا أن الأمن الصحي للقارة يعتمد على قدرتها على إنتاج الأدوية واللقاحات محليًا والحد من الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية، مشيراً إلى أن الأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت أن التصنيع المحلي لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية، موضحًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب إطارًا قاريًا متكاملًا يجمع بين التنظيم الفعال والتمويل المستدام وضمان الطلب على المنتجات الصحية، مبرزاً أهمية آلية الشراء الأفريقية المجمعة باعتبارها أداة محورية لتجميع الطلب على الأدوية واللقاحات الأساسية وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن هيئة الدواء المصرية تعد أول جهة في أفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية واللقاحات، مع التقدم نحو المستوى الرابع، ومؤكدًا استعداد مصر لوضع هذه الخبرات في خدمة القارة لتوحيد المعايير وتعزيز موثوقية المنتجات وتسريع الإنتاج المحلي المستدام، مستعرضاً التجربة الوطنية المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها نموذجًا يعكس أهمية توفير طلب منظم ومستدام على الخدمات والمنتجات الصحية لضمان نجاح استراتيجيات التصنيع المحلي، بما يربط بين التغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية ودعم الصناعة الوطنية.

في ذات السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية تسهيل التجارة البينية الأفريقية في مجال المنتجات الدوائية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبما يتسق مع الأطر الإقليمية القائمة، لا سيما تجمع الكوميسا، بما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي في القارة، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي والسيادة القارية، وبما يسهم في بناء منظومة صحية أفريقية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المائدة المستديرة أفريقيا ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا

