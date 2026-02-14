وزير الخارجية: تحقيق السلام المستدام في أفريقيا يتطلب رؤية تعالج جذور النزاعات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أمام قمة إيطاليا أفريقيا، أن تحقيق السلام المستدام في أفريقيا يتطلب رؤية شاملة تعالج جذور النزاعات، وذلك وفقا لنبأع عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشدد بدر عبد العاطي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والنزاعات وتداعيات تغير المناخ.

وتابع وزير الخارجية أن أفريقيا تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب التوازن بين دفع العمل المناخي وحماية أولويات التنمية، مشددًا على أن معالجة التحديات المناخية في القارة تستوجب تجديد الثقة في التعددية.