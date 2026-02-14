قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام كايزر تشيفز، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لإنهاء المرحلة الأولى بصورة قوية قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

واستقر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بنسبة كبيرة على الملامح الأساسية للتشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع الحفاظ على القوام الرئيسي الذي خاض به المواجهات الأخيرة.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام كايزر تشيفز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
    •    حراسة المرمى: مهدي سليمان
    •    خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج
    •    خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد
    •    خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – ناصر منسي

ويعتمد الجهاز الفني على التوازن بين الخبرات والعناصر الشابة، خاصة في ظل أهمية المباراة التي قد تحدد شكل مشوار الفريق في الدور المقبل.

يتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة لتحديد هوية المتصدر والوصيف قبل نهاية مرحلة المجموعات.

