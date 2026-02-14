مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام كايزر تشيفز، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لإنهاء المرحلة الأولى بصورة قوية قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

واستقر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بنسبة كبيرة على الملامح الأساسية للتشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع الحفاظ على القوام الرئيسي الذي خاض به المواجهات الأخيرة.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام كايزر تشيفز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج

• خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد

• خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – ناصر منسي

ويعتمد الجهاز الفني على التوازن بين الخبرات والعناصر الشابة، خاصة في ظل أهمية المباراة التي قد تحدد شكل مشوار الفريق في الدور المقبل.

يتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة لتحديد هوية المتصدر والوصيف قبل نهاية مرحلة المجموعات.