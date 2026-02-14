جولة 22 من الدوري السعودي.. صراع القمة يتصاعد بين النصر والفتح ومعركة حياة أو موت للبقاء في سباق الهبوط

تتجه الأنظار في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين إلى ملاعب الأحساء والرياض وبريدة حيث تتشابك حسابات الصدارة مع صراع البقاء في أسبوع قد يعيد رسم خريطة المنافسة سواء في القمة أو القاع.

من مطاردة اللقب إلى الهروب من شبح الهبوط تبدو الجولة وكأنها مفترق طرق حقيقي لعدة أندية يتقدمها النصر الذي يخوض اختبارًا خارج الديار أمام الفتح في مواجهة لا تحتمل التراخي رغم الفوارق الفنية.

ولا تمثل الجولة الـ22 مجرد محطة عادية في جدول مزدحم بل قد تكون نقطة تحول في مسارين متوازيين يكون الأول المنافسة على اللقب حيث يسعى النصر لمواصلة الضغط على القمة والثاني البقاء حيث تتصارع عدة أندية لتجنب الهبوط.

في هذا التوقيت من الموسم تصبح التفاصيل الصغيرة حاسمة من خلال خطأ دفاعي قرار تحكيمي أو لمسة نجم قد تغير حسابات جدول كامل.

ويؤكد الدوري السعودي هذا الموسم مرة أخرى أنه لم يعد سباقا أحادي الاتجاه بل بطولة مفتوحة على كل الاحتمالات من الأحساء إلى الرياض وبريدة.

النصر.. مطاردة الصدارة تبدأ من الأحساء

يدخل النصر المباراة منتشيًا بانتصاره الكبير على الاتحاد في الجولة الماضية وهو الفوز الذي أعاده بقوة إلى سباق اللقب وثبت أقدامه في وصافة الترتيب مقلصا الفارق مع المتصدر.

ويدرك النصر بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس أن أي تعثر جديد قد يفقده الزخم الذي بدأ يتشكل في الأسابيع الأخيرة لذلك تعامل الجهاز الفني بذكاء مع ضغط المباريات مفضلا إراحة عدد من العناصر الأساسية في مواجهة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 بهدف الحفاظ على جاهزية الفريق في سباق الدوري.

وتتجه الأنظار إلى احتمالية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين وهي عودة قد تعيد التوازن لخط الهجوم الذي عانى من تراجع ملحوظ في الفاعلية التهديفية مؤخرًا.

كما ينتظر أن يشكل الثلاثي جواو فيليكس وكومان وساديو ماني إضافة هجومية قادرة على فك التكتلات الدفاعية.

لكن التفوق على الورق لا يعني شيئا في ملاعب الأحساء فالفتح عرف بمشاكساته للفرق الكبرى خاصة على أرضه ووسط جماهيره ما يفرض على النصر أقصى درجات التركيز والانضباط.

الفتح.. الطموح بين التحدي والواقعية

يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 24 نقطة وهو مركز يمنحه قدرا من الاطمئنان لكنه لا يسمح بالتهاون. الفريق لم يحقق أي انتصار في الجولات الأخيرة لكنه أظهر شخصية قتالية بالخروج بتعادلات مهمة كان آخرها أمام القادسية.

عودة المغربي مراد باتنا من الإيقاف تمثل دفعة معنوية كبيرة لما يملكه اللاعب من قدرة على صناعة الفارق سواء بالتمريرات الحاسمة أو التسديدات المباشرة ويعول الفتح على الانضباط الدفاعي والتحولات السريعة لمباغتة النصر.

بالنسبة للفريق الأحسائي المباراة تمثل فرصة لإثبات القدرة على مجاراة الكبار وربما تعطيل أحد أبرز المرشحين للقب.

الرياض والخليج.. معركة النجاة المبكرة

في العاصمة يستضيف الرياض نظيره الخليج في مواجهة عنوانها الهروب من الخطر.

ويحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة وهو أحد المراكز الثلاثة المؤدية مباشرة إلى الهبوط.

الإدارة لم تتردد في اتخاذ قرار إقالة المدرب الأوروجواياني دانيال كارينيو بعد سلسلة نتائج سلبية وأسندت المهمة مؤقتا إلى مدرب فريق تحت 21 عاما في محاولة لخلق صدمة إيجابية تعيد الروح للفريق.

المواجهة تبدو مصيرية إذ أن الفوز قد يمنح الرياض دفعة قوية معنويًا ونقطيا بينما أي نتيجة سلبية قد تعقد مهمته أكثر في الجولات المقبلة.

أما الخليج الذي يملك 26 نقطة فيسعى لتجاوز آثار خسارته الثقيلة أمام الفيحاء فالفريق يدرك أن الابتعاد عن مناطق الخطر يتطلب استعادة التوازن سريعا خصوصًا أن الفوارق النقطية ليست بعيدة.

النجمة.. الفرصة الأخيرة للتمسك بالأمل

في بريدة يخوض النجمة مواجهة مصيرية أمام الخلود في صراع يختلف عنوانه تماما عن سباق القمة.

النجمة يتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط جمعها من خمسة تعادلات دون أي انتصار. الفريق يعيش موسمًا بالغ الصعوبة ومع رحيل المدرب البرتغالي ماريو سيلفا وتعيين الصربي نيستور إل مايسترو يأمل أن يبدأ مرحلة جديدة تنقذه من شبح الهبوط.

في المقابل يدخل الخلود اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه اللافت على الشباب ويطمح إلى استثمار الزخم للتقدم خطوة إضافية نحو مناطق الأمان.