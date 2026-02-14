قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتش صعب.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

أيمن يونس
أيمن يونس
سارة عبد الله

وجه أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة دعم لنادي الزمالك ولاعبيه قبل مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه على إكس: "ماتش صعب ضد كايزر تشيفز يستحق مساندة ودعم ودعاء كل الزملكاوية المخلصين يااااارب.... كلمة للاعبي الزمالك نثق فيكم و ننتظركم أقوياء أذكياء وحوش في الملعب رجاله  مرعبين لفريق كايزر شيفز.. دعواتنا وتمنياتنا ليكم ولمدربنا المحترم الموهوب معتمد جمال بالفوز وإسعاد جماهيرنا".

وتتجه انظار جماهير الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم في إطار منافسات الجولة الاخيرة من دور  المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قنوات بي ان سبورتس.

وكان  الزمالك قد تعرض للهزيمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد في الجولة الخامسة  من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتصدر كايزر تشيفز المجموعة الرابعة برصيد ١٠ نقاط ثم الزمالك برصيد ٨ نقاط بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد ٧ نقاط ويبقي زيسكو في المركز الأخير برصيد ٣ نقاط.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سوداني وهم  محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع.

