بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
الموعد والحكام.. 5 معلومات عن مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية
استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان.. تفاصيل
موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة
الأركان الأوكرانية: مقتل وإصابة 1070 جنديا روسيا خلال 24 ساعة
وزير الخارجية: تحقيق السلام المستدام في أفريقيا يتطلب رؤية تعالج جذور النزاعات
رياضة

نتائج الجولة الأولى لكأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

سيدات طائرة سبورتنج
سيدات طائرة سبورتنج
محمد سمير

حقق فريق الأهلي الفوز على وادي دجلة بنتيجة أشواط 3-2، ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات موسم 2025-2026.

و شهدت المباراة تبادل السيطرة بين الفريقين على مدى الأشواط الخمسة، حيث انتهى كل شوط على النحو التالي:

الشوط الأول شهد فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 25-21 بينما شهد الشوط الثاني فوز وادي دجلة على الأهلي بنتيجة 25-23.
 

وفي الشوط الثالث حقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بنتيجة 25-19 والشوط الرابع شهد فوز وادي دجلة على الأهلي بنتيجة 25-23 قبل أن يفوز الأهلي بالشوط الخامس على وادي دجلة بنتيجة 17-15.

فيما حقق فريق سبورتنج الفوز على فريق الزمالك بنتيجة أشواط 3-0، ضمن منافسات الجولة نفسها بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات موسم 2025-2026.

جاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول:  25-21.
الشوط الثاني:  25-12.
الشوط الثالث:  25-22.

وتُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق، وهم: الأهلي، الزمالك، وادي دجلة، وسبورتنج، وتحتضن المباريات صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُلعب منافسات كأس السوبر المصري بنظام دوري من دور واحد من ثلاث جولات بين الفرق الأربع، حيث يحصل الفريق المتصدر على اللقب، بينما يحصل أصحاب المركزين الثاني والثالث على الميداليتين الفضية والبرونزية.

آنسات الكرة الطائرة كأس سوبر آنسات الكرة الطائرة نتائج الجولة الأولى الأهلي الزمالك وادي دجلة سبورتنج

