أحسن حاجة شوفتها.. حسين الشحات يدعم صاحب صفحة إيجيبت كدة كدة

انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لافت للنظر، يظهر شابًا مجهول الهوية وهو يستقل سيارته، ليأخذ معه طفلين من أطفال الشوارع في مصر، يُعرفان باسم «جابر» و«مؤمن»، ويأخذهم في جولة خاصة مليئة بالفرح والابتسامات.

ووجه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الدعم لصاحب محتوى ايجيبت كدة كدة، وكتب عبر حسابه على انستجرام: “من أحسن الحاجات اللي شوفتها وياريت فعلا ماحدش يقول حاجة بيعملها ولان الخير اصله مخفي”.

حسين الشحات عبر انستجرام

Egypt Keda Keda

وقد لقي الفيديو إعجاب الآلاف من المستخدمين على صفحة «EgyptKedaKeda» على فيسبوك، الذين أشادوا بتصرف الشاب ورغبته في إسعاد الطفلين، حيث كان يصطحبهما لشراء الألعاب، ومن ثم إلى صالون الحلاقة، وأخيرًا لشراء الملابس.

خلال الجولة، حرص الشاب على التفاعل مع الطفلين، كان يمزح معهما ويتأكد من شعورهما بالسعادة، بينما كان جابر ومؤمن يكرران الشكر ويعبران عن فرحهما بطريقة صادقة ومؤثرة.

وقد أثار الفيديو مشاعر متباينة بين رواد مواقع التواصل؛ فالبعض أعرب عن إعجابه الكبير بما قام به الشاب، داعين الله أن يفرحه كما فرّح هذين الطفلين، بينما ظهر فضول شديد لدى البعض لمعرفة هوية صاحب هذه المبادرة، مؤكدين تشابه صوته وطبيعة المحتوى مع صانع المحتوى المعروف إسلام فوزي، إلا أن الأخير لم يؤكد أو ينفِ ذلك حتى الآن.

ورغم الإقبال الكبير على الفيديو، أدى اهتمام وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالطفلين ومحاولاتهم إجراء مقابلات معهم إلى إزعاج صانع المحتوى المجهول، الذي خرج عن صمته محذرًا من التدخل المفرط في حياة الطفلين.