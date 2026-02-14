تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض اللقاء المرتقب مساء غد السبت، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له إنهاء الدور الأول بأفضل شكل ممكن، قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

موقف الزمالك في المجموعة الرابعة

يتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة لتحديد هوية المتصدر والوصيف قبل نهاية مرحلة المجموعات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، بيزيرا



