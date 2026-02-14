قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتش صعب.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية

رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض اللقاء المرتقب مساء غد السبت، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له إنهاء الدور الأول بأفضل شكل ممكن، قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.

موقف الزمالك في المجموعة الرابعة

يتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة لتحديد هوية المتصدر والوصيف قبل نهاية مرحلة المجموعات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، بيزيرا


 

