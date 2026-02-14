قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
الموعد والحكام.. 5 معلومات عن مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية
استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان.. تفاصيل
موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة
الأركان الأوكرانية: مقتل وإصابة 1070 جنديا روسيا خلال 24 ساعة
وزير الخارجية: تحقيق السلام المستدام في أفريقيا يتطلب رؤية تعالج جذور النزاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي : كل عائلتي سياسية بامتياز

حسين فهمي
حسين فهمي
سعيد فراج

كشف الفنان حسين فهمي، عن الحياة السياسية التى كانت تسيطر بقوة على عائلته مؤكدا أن العائلة كانت سياسية بامتياز، وهو ما انعكس على اختياراته الفنية.

وأوضح حسين فهمي، في تصريحات تلفزيونية: أنا جاي من بيت كله سياسي، والدي دارس علوم سياسية في باريس، وكان في القصر الملكي وكان سكرتير في البرلمان، وجدي أحد مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين بعد حادثة 4 فبراير، ومن وأنا صغير عايش في بيت سياسي جدًا وسياسيين كبار بيجوا البيت وبسمع أحاديثهم.

وأضاف حسين فهمي: في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كل ده كان عايش في البيت عندي وأنا عيشت الحياة السياسية كتير أوي، والفن مش بعيد عن السياسة، وفي أي مهرجان دولي بنروح فيه لما بنقدم فيلم من الأفلام بيسألوا هو متفق مع سياسة الدولة ولا لأ، ومهما قدمت من أفلام فهي سياسة.

تحدث الفنان حسين فهمي، عن علاقاته الزوجية السابقة، وهل تسببت في حدوث أزمات أو خلافات وصلت لمحكمة الأسرة أم لا؟.

وقال حسين فهمي، في لقاء تليفزيوني، إنه لا توجد أي مشاكل بيني وبين أي من زوجاتي السابقات، ولم تصل أي منها لمحكمة الأسرة، مشيرًا إلى أنه ينهي المشاكل سريعًا ولا يتركها تصل للمحاكم.

أعمال حسين فهمي

كان أحدث أعمال حسين فهمي الفنية، هو فيلم “الملحد”، الذي تم عرضه بالسينمات في آخر ديسمبر 2025.

وسبق أن كشف الفنان حسين فهمي عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بشخصيته في فيلمه الجديد «الملحد»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”.

وأكد حسين فهمي، أن التغير الشكلي الذي ظهر به في الفيلم “لم يكن صدفة”؛ بل جاء بعد تحضيرات طويلة استغرقت وقتًا كبيرًا، حتى يكون مناسبًا لطبيعة الشخصية التي يجسدها، موضحًا أنه اهتم بأدق التفاصيل؛ ليقدم الدور بشكل صادق ومقنع للجمهور.

وأشار إلى أن فيلم «الملحد» يتناول قضية موجودة في المجتمع ولا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن مناقشة هذه القضايا بجرأة ووعي؛ أمر ضروري، بهدف القضاء على المشكلة وهي الإلحاد.

وأضاف حسين فهمي أن الجدل المثار حول الفيلم أمر طبيعي ومهم، لأن الجدل يفتح باب النقاش، ويجعل الجمهور يفكر ويتفاعل، مشددًا على أن تفاعل الجمهور عنصر أساسي في نجاح أي عمل فني.

واختتم حديثه قائلًا إن الجمهور سيفهم رسالة الفيلم بشكل كامل عند مشاهدته، مؤكدًا أن العمل لا يمكن الحكم عليه من خلال لقطات أو آراء مسبقة، بل من خلال التجربة الكاملة داخل قاعة السينما.

حسين فهمي أعمال حسين فهمي أفلام حسين فهمي فهمي الفنان حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

المتهم

استولى على أموال المواطنين.. القبض على نصاب عدادات الكهرباء في القاهرة

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

سيدات طائرة سبورتنج

نتائج الجولة الأولى لكأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

منتخب مصر

المناخ والتوقيت أزمات تواجه منتخب مصر قبل مونديال 2026

النادي الأهلي

موعد مران الأهلي الختامي اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد