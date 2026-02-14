بعيداً عن الكلاسيكيات.. 12 فيلم رومانسي مختلف لعيد الحب

إذا كنت قد سئمت من إعادة مشاهدة الأفلام الرومانسية التقليدية مثل Brief Encounter أو The Notebook في كل عيد حب، فقد قدمت شبكة «بي بي سي» قائمة بديلة تضم 12 فيلماً رومانسياً غير مألوف، تخرج عن القوالب المعتادة وتقدم الحب بصور أكثر تعقيداً وجرأة وابتكاراً.

القائمة لا تركز على قصص الغرام الحالمة فحسب، بل تمتد لتشمل الرومانسية في سياقات نفسية وغرائبية وحتى مظلمة أحياناً، حيث يصبح الحب قوة محركة وسط الفوضى أو الألم أو حتى نهاية العالم.

الحب في صور غير تقليدية

من بين أبرز الترشيحات فيلم الرسوم المتحركة Up، الذي يختصر واحدة من أكثر قصص الحب تأثيراً في دقائق قليلة صامتة تقريباً، مقدماً علاقة زوجية تنبض بالمشاعر رغم غياب الحوار. وكذلك فيلم WALL-E، الذي يحول قصة حب بين روبوتين إلى تأمل شاعري في الوحدة والأمل والتمسك بالآخر.

أما فيلم The Addams Family فيقدم نموذجاً مختلفاً تماماً، حيث لا يروي قصة وقوع في الحب، بل يحتفي بزواج مستمر ومشتعل بالشغف بين مورتيشيا وغوميز، في صورة ساخرة ومبهجة عن الوفاء والرغبة المتجددة.

في سياق أكثر سوداوية، يبرز فيلم Thirst للمخرج بارك تشان ووك، الذي يمزج الرومانسية بالرعب في حكاية عشق دموي بين كاهن يتحول إلى مصاص دماء وامرأة تبحث عن التحرر. هنا يصبح الحب هوساً يتجاوز الحدود الأخلاقية والجسدية.

كما يظهر فيلم Sanctuary بوصفه مواجهة نفسية مشحونة داخل غرفة فندق واحدة، حيث تتشابك علاقات القوة والرغبة بين شاب ثري وامرأة تعمل في مجال السيطرة الجنسية، في تساؤل مستمر عن الحدود بين اللعب والحقيقة.

شغف الشباب وأحلام الهروب

تستحضر القائمة أيضاً أفلاماً تستكشف الحب في مرحلة الشباب والبحث عن الهوية. فيلم St Elmo's Fire يقدم قصة حب غير متكافئ ومشاعر غير مكتملة بين مجموعة من الخريجين، حيث يصبح الحب أحياناً وهماً جميلاً أكثر منه واقعاً قابلاً للتحقق.

أما Sing Street فينقلنا إلى دبلن في الثمانينيات، حيث يحاول مراهق كسب قلب فتاة عبر تأسيس فرقة موسيقية، ليصبح الفن وسيلة للتعبير عن المشاعر والهروب من ضغوط الحياة.

وفي فيلم Human Traffic، تتشكل قصة حب وسط أجواء موسيقى صاخبة وحياة ليلية صاخبة، حيث يكتشف صديقان أن العلاقة الحقيقية كانت دائماً أمام أعينهما.

ومن إسبانيا، يقدم The Red Squirrel قصة رومانسية مشوبة بالغموض، تبدأ بحادث دراجة نارية يقود إلى فقدان ذاكرة، ليختلط الحب بالهوية والوهم والهروب من الماضي.

كما تحضر الرومانسية العابرة للحدود في فيلم Red, White & Royal Blue، الذي يروي علاقة سرية بين أمير بريطاني ونجل رئيسة أمريكية، في إطار يمزج السياسة بالحب الخفيف الظل.

وتختتم القائمة بفيلم The Blond One، الذي يتناول توتراً عاطفياً متصاعداً بين شابين يتشاركان السكن، حيث يتداخل الصمت والنظرات مع اكتشاف الهوية والرغبة.

تعكس هذه القائمة رؤية أوسع للرومانسية، بعيداً عن القصص المثالية المعتادة. فالحب هنا ليس دائماً سعيداً أو بسيطاً، بل قد يكون غامضاً، مؤلماً، أو حتى محفوفاً بالمخاطر. لكنه في كل الأحوال يظل قوة إنسانية عميقة، قادرة على تحريك القصص وإلهام المشاهدين بطرق غير متوقعة.