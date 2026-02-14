بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من جلسة تصوير بالألون الأبيض والأسود.

وظهرت منة فضالي بلوك كلاسيك ببدلة بيضاء، وتسريحة شعر مرتبة وميك اب يبرز جمالها الطبيعي دون التكلف.

منة فضالي

وكانت قد أثارت الفنانة منة فضالي، قلق متابعيها وجمهورها، بعد إعلانها التعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلقت منة فضالي على أزمتها عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك قائلةً :"شكراً لكل الناس اللي جاتلي المستشفى واللي وقفت جنبي من أول يوم.. صحيح الشده بتبين الناس على حقيقتها..".

وأضافت: "كنت أول مرة أتعب كده بسبب إهمالي في صحتي، الحمدلله أنا بخير شكراً ليكم".