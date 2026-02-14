خلال أسبوع.. إصدار قرارات إغلاق لـ 22 منشأة طبية مخالفة بكفر الشيخ

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم السبت، نتائج حملاتها على مدار أسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة.

رصد 132 مخالفة متنوعة

أسفرت نتائج أعمال الحملة خلال الأسبوع عن المرور على 514 منشأة طبية، جرى خلالها رصد 132 مخالفة متنوعة، وصدر إثرها 205 إنذارات للمنشآت لتلافي الملاحظات.

180 منشأة تعمل بدون ترخيص

كما شملت الإجراءات القانونية الصارمة إصدار 22 قرار غلق للمنشآت المخالفة، في حين تم رصد 180 منشأة تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى إعادة عمل محاضر لـ 48 منشأة أخرى لم تلتزم بالضوابط المعمول بها.