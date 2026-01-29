منه فضالي تثير قلق الجمهور بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى

أثارت الفنانة منة فضالى قلق متابعيها وجمهورها، بعد إعلانها عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت منة فضالى عن مكان المستشفى، عبر حسابها الشخصى بموقع «فيسبوك»، حيث تقع فى مدينة 6 أكتوبر

منة فضالى تعلق على رفض يوسف الشريف ملامسة الفنانات

وأعربت الفنانة منة فضالى عن دعمها الكامل للفنان يوسف الشريف، مؤكدة أنه يُعد من أبرز الممثلين الموهوبين على الساحة الفنية، والتشكيك فى موهبته أو وصفه بالمحدودية أمر غير دقيق، لا يتماشى مع مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الناجحة التى تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وعلقت منة خلال استضافتها فى برنامج «Mirror»، الذى يقدمه الإعلامى خالد فرج، على الجدل الذى أُثير حول تصريحات يوسف الشريف بشأن رفضه ملامسة الفنانات خلال مشاركته فى أعماله الفنية، قائلة: «هذا الموقف يعكس قناعة شخصية يجب احترامها، مؤكدة أن من حق أى فنان وضع حدود لا يرغب فى تجاوزها دون أن يكون ذلك محل هجوم أو تشكيك».

وتابعت: «هذه القناعات ليست جديدة على يوسف الشريف، بل معروفة عنه منذ بداياته، كما أن هناك فنانين آخرين يتبنون الموقف نفسه، ما يؤكد أن الأمر لا يرتبط بتقييد الإبداع بقدر ما يعبر عن التزام شخصي».

وفى ردها على الآراء التى تعتبر أن هذا التوجه قد يفرض قيوداً على حرية الإبداع، أكدت أن النجاحات المتتالية التى حققها يوسف الشريف واستمراره فى تقديم أعمال متميزة على مدار سنوات طويلة، خير دليل على أن اختياراته لم تشكل عائقاً أمام مسيرته الفنية أو جماهيريته الواسعة.

وأكدت «فضالي» أن الاختلاف فى الرؤى داخل الوسط الفنى أمر صحى، داعية إلى احترام القناعات الفردية للفنانين، باعتبار أن الفن يتسع لتجارب متعددة ولا يُقاس بنموذج واحد.