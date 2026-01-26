حرارتها 40.. والدة منة فضالي تعلن تعرض ابنتها لوعكة صحية

أعلنت والدة الفنانة منة فضالي، تعرض نجلتها لوعكة صحية، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وكتبت والدة الفنان منة فضالي عبر حسابها على فيسبوك: "منه بنتي حرارتها ٤٠ ومش قادرة تتحرك والدكتور ركب لها محاليل ادعوا لها بالشفا يارب".

منة فضالي

وكشفت الجهة المنتجة لمسلسل «وننسي اللي كان» عن البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، حيث ظهرت الفنانة منة فضالي بالحجاب، في إطلالة لافتة أثارت تفاعل الجمهور وفضولهم حول طبيعة الشخصية التي تقدمها.

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.

ويُعد ظهور منة فضالي بالحجاب أحد أبرز ملامح البوستر، ما يشير إلى تحول درامي مهم في أحداث المسلسل، ويعكس ملامح شخصية مختلفة تقدمها النجمة خلال الموسم الرمضاني المقبل.