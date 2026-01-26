هيفاء وهبي في باريس على هامش عرض أزياء المصمم العالمي طوني ورد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو جديدة لها من باريس على هامش عرض أزياء المصمم العالمي طوني ورد.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

هيفاء وهبي

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً غنائيًا ساهرًا مساء الجمعة 23 يناير، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، رقصت هيفاء وهبي، على الطريقة الخليجية على المسرح مع عدد من الرجال الذين ارتدوا الجلباب والعُقال.