ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الرزق بتاع ربنا.. رحمة أحمد توجه رسالة بعد اعتزالها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
سارة عبد الله

وجهت الفنانة المعتزلة رحمة أحمد، الشكر لمن ساندها بعد إعلانها قرارها بالابتعاد عن الفن. 

ونشرت رحمة منشورا عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وكتبت: "شكرًا لكم الكلام الإيجابي والتشجيع النفسي والمعنوي، وشكرًا لكل حد كتب كلمة حلوة في حقي ورد غيبتي على أي حاجة مش كويسة بتتقال عليّا، سواء من جمهور أو فنانين، خصوصًا فنانين وفنانات بيدعموني «Inbox»، وكل حد بيشتكيلي من تجربته اللي خايف حتى يعبر عنها أو يتكلم، يتقطع رزقه لو اتكلم.

منشور رحمة أحمد

وأضافت: “فيه اللي انقطع رزقه حرفيًا، وكل واحدة خايفة تدعمني قدام الناس لا حد يشوف كومنت بتاعها، أنا حاسة بيكي ومقدرة ومعاكي جدًا في ده لو لسه عايزه تكملي في شغلك، بس أهم حاجة عايزة أقولها، الرزق ده بتاع ربنا مش بتاع حد، وفي فنانين كبار جدًا عارفين باللي بيحصل ومش عاجبهم كمان القرف اللي بيحصل، لأن ببساطة شغلهم بيتظلم وسط فئة تانية مالهاش علاقة بالفن لا من قريب ولا من بعيد، معتبرينه سبوبة مش أكتر”.

واختتمت: “تاني بقول شغلانة زي أي شغلانة في العالم، فيها الحلو وفيها الوحش، بس الوحش صوته عالي وهمجي وبيغوّش على الكويس”.

وكشفت الفنانة رحمة أحمد، عبر  صفحتها الرسمية بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأسباب الحقيقية وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، نافية في الوقت نفسه ما تردد عن اعتزالها بسبب الحجاب أو التوبة كما أشيع على بعض الصفحات.

وأكدت رحمة أحمد أن قرارها لا علاقة له بالحجاب، قائلة: «أنا مقولتش اتحجبت زي ما الصفحات بتنزل، ومش معنى إني مش محجبة إني معرفش ربنا»، موضحة أن حديثها كان واضحًا منذ البداية: «كفاية تمثيل»، دون أن يعني ذلك تبرؤها من الفن أو التقليل من قيمته.

وأضافت أنها تحترم الفن والفنانين احترامًا كبيرًا، مشيرة إلى أن ابتعادها جاء نتيجة ما وصفته بـ«الثمن الكبير» الذي يُطلب أحيانًا من بعض الفنانين مقابل الاستمرار والحصول على أدوار أكبر، سواء من خلال مجاملات أو إساءات أو مساومات، مؤكدة أن هذا لا ينطبق على الجميع، فالمهنة مثل أي مهنة «فيها الكويس والوحش».

رحمة أحمد المعتزلة رحمة أحمد رسالة رحمة أحمد بعد اعتزال الفن

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

جانب من اللقاء

مبعوث بريطاني: مؤتمر لدعم السودان برئاسة ألمانيا والمملكة المتحدة أبريل المقبل

الخارجية الإيرانية:

الخارجية الإيرانية: علاقاتنا مع روسيا والصين مبنية على الاحترام المتبادل

وزير الخارجية الإيطالي

تركيع شرطيان إيطاليان.. روما تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على جرائم المستوطنين

بالصور

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

