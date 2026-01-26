الرزق بتاع ربنا.. رحمة أحمد توجه رسالة بعد اعتزالها

وجهت الفنانة المعتزلة رحمة أحمد، الشكر لمن ساندها بعد إعلانها قرارها بالابتعاد عن الفن.

ونشرت رحمة منشورا عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وكتبت: "شكرًا لكم الكلام الإيجابي والتشجيع النفسي والمعنوي، وشكرًا لكل حد كتب كلمة حلوة في حقي ورد غيبتي على أي حاجة مش كويسة بتتقال عليّا، سواء من جمهور أو فنانين، خصوصًا فنانين وفنانات بيدعموني «Inbox»، وكل حد بيشتكيلي من تجربته اللي خايف حتى يعبر عنها أو يتكلم، يتقطع رزقه لو اتكلم.

منشور رحمة أحمد

وأضافت: “فيه اللي انقطع رزقه حرفيًا، وكل واحدة خايفة تدعمني قدام الناس لا حد يشوف كومنت بتاعها، أنا حاسة بيكي ومقدرة ومعاكي جدًا في ده لو لسه عايزه تكملي في شغلك، بس أهم حاجة عايزة أقولها، الرزق ده بتاع ربنا مش بتاع حد، وفي فنانين كبار جدًا عارفين باللي بيحصل ومش عاجبهم كمان القرف اللي بيحصل، لأن ببساطة شغلهم بيتظلم وسط فئة تانية مالهاش علاقة بالفن لا من قريب ولا من بعيد، معتبرينه سبوبة مش أكتر”.

واختتمت: “تاني بقول شغلانة زي أي شغلانة في العالم، فيها الحلو وفيها الوحش، بس الوحش صوته عالي وهمجي وبيغوّش على الكويس”.

وكشفت الفنانة رحمة أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأسباب الحقيقية وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، نافية في الوقت نفسه ما تردد عن اعتزالها بسبب الحجاب أو التوبة كما أشيع على بعض الصفحات.

وأكدت رحمة أحمد أن قرارها لا علاقة له بالحجاب، قائلة: «أنا مقولتش اتحجبت زي ما الصفحات بتنزل، ومش معنى إني مش محجبة إني معرفش ربنا»، موضحة أن حديثها كان واضحًا منذ البداية: «كفاية تمثيل»، دون أن يعني ذلك تبرؤها من الفن أو التقليل من قيمته.

وأضافت أنها تحترم الفن والفنانين احترامًا كبيرًا، مشيرة إلى أن ابتعادها جاء نتيجة ما وصفته بـ«الثمن الكبير» الذي يُطلب أحيانًا من بعض الفنانين مقابل الاستمرار والحصول على أدوار أكبر، سواء من خلال مجاملات أو إساءات أو مساومات، مؤكدة أن هذا لا ينطبق على الجميع، فالمهنة مثل أي مهنة «فيها الكويس والوحش».