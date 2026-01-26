بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

نفت أسرة عبد الحليم حافظ، في بيان شديد اللهجة ما يتردد عن زيارة إسرائيليين لمنزل العندليب.

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ عبر حسابها على فيسبوك: “مشفتش في حياتي وقاحة وسفالة كده قبل كده، حتى لو اللي بيبعث رسالة من أي طرف عربي، ييتفسر عن زيارات منزل حليم، كان ردي عليه بدون تردد أو خوف”.

وأضاف البيان: “حليم اللي غنى المسيح في لندن، وقتها أكبر بلد كانت عندها جالية يهودية، وما خافش من أي تهديد، ولا يمكن أن تستقبل أسرته أي شخص أو جهة تتعاون مع هؤلاء”.

منشور أسرة عبد الحليم حافظ

من جانب آخر، ظهر الشاب تامر شاهين، المعروف بـ «العندليب الأبيض» في مقطع فيديو، وهو يقدم اعتذارا لأسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بعد اعتزامهم اللجوء للقضاء بسبب تشويه صورته.

وتعهد تامر شاهين، بعد استخدام اسم العندليب مرة أخرى، مع أنه طائر حسبما قال، وطالب الجميع بعدم تشبيهه بـ عبد الحليم حافظ.

جاء ذلك بعدما أصدرت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بيانًا صحفيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله الملاحقة القضائية للتيك توكر المعروف بـ «العندليب الأبيض».

وأكدت أسرة عبد الحليم حافظ، أن من يسمي نفسه بـ العندليب الأبيض، يسيء للراحل «عبد الحليم» ويشوه صورته وتاريخه الفني، وكلفت المستشار القانوني، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.