قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
إصابة قوية أم إهمال طبي؟.. مدرب منشأة البكاري يكشف لـ صدى البلد سبب وفاة اللاعب لؤي رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
سارة عبد الله

نفت أسرة عبد الحليم حافظ، في بيان شديد اللهجة ما يتردد عن زيارة إسرائيليين لمنزل العندليب.

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ عبر حسابها على فيسبوك: “مشفتش في حياتي وقاحة وسفالة كده قبل كده، حتى لو اللي بيبعث رسالة من أي طرف عربي، ييتفسر عن زيارات منزل حليم، كان ردي عليه بدون تردد أو خوف”.

وأضاف البيان: “حليم اللي غنى المسيح في لندن، وقتها أكبر بلد كانت عندها جالية يهودية، وما خافش من أي تهديد، ولا يمكن أن تستقبل أسرته أي شخص أو جهة تتعاون مع هؤلاء”.

منشور أسرة عبد الحليم حافظ

من جانب آخر، ظهر الشاب تامر شاهين، المعروف بـ «العندليب الأبيض» في مقطع فيديو، وهو يقدم اعتذارا لأسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بعد اعتزامهم اللجوء للقضاء بسبب تشويه صورته. 

وتعهد تامر شاهين، بعد استخدام اسم العندليب مرة أخرى، مع أنه طائر حسبما قال، وطالب الجميع بعدم تشبيهه بـ عبد الحليم حافظ. 

جاء ذلك بعدما أصدرت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بيانًا صحفيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله الملاحقة القضائية للتيك توكر المعروف بـ «العندليب الأبيض».

وأكدت أسرة عبد الحليم حافظ، أن من يسمي نفسه بـ العندليب الأبيض، يسيء للراحل «عبد الحليم» ويشوه صورته وتاريخه الفني، وكلفت المستشار القانوني، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

أسرة عبد الحليم حافظ منزل عبد الحليم حافظ العندليب الاسرائيلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

إيفرتون

تشكيل مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

الحاج ضيوف

الحاجي ضيوف يسعى لتهدئة التوتر بين السنغال والمغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

احمد حسن

مواجهة وادي دجلة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد عمرو الجزار

بالصور

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

المزيد