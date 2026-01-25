العندليب الأبيض يعتذر لأسرة عبد الحليم حافظ

ظهر الشاب تامر شاهين، المعروف بـ «العندليب الأبيض» في مقطع فيديو، وهو يقدم اعتذارا لأسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بعد اعتزامهم اللجوء للقضاء بسبب تشويه صورته.

وتعهد تامر شاهين، بعد استخدام اسم العندليب مرة أخرى، مع أنه طائر حسبما قال، وطالب الجميع بعدم تشبيهه بـ عبد الحليم حافظ.

جاء ذلك بعدما أصدرت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بيانًا صحفيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله الملاحقة القضائية للتيك توكر المعروف بـ «العندليب الأبيض».

وأكدت أسرة عبد الحليم حافظ، أن من يسمي نفسه بـ العندليب الأبيض، يسيء للراحل «عبد الحليم» ويشوه صورته وتاريخه الفني، وكلفت المستشار القانوني، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وجاء البيان كما يلي: «بيان من أسره الفنان عبدالحليم حافظ.. سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يدعي كونه العندليب الابيض فوراً».

تشويه صورة عبد الحليم حافظ

وتابع البيان: «وقد كلفت الأسرة المستشار ياسر قنطوش في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يتعمد أن يتم تشويه صورة واسم حليم وتاريخه الفني. ولذلك تحذر أسرة العندليب الأسمر من استخدام اسم أو صورة حليم بأي شكل من الأشكال دون الرجوع للأسرة للموافقة الأدبية علي أي عمل أياً كان».

وأضاف البيان: «كما تهيب الأسرة من السادة الصحفيين المحترمين عدم استضافة هذا المدعو في أي برنامح او لقاءات صحفية وعدم الربط بينه وبين الفنان الكبير عبدالحليم حافظ وإلا سنضطر آسفين إلي اتخاذ كل الإجراءات القانونية.. وخالص احترامنا وتقديرنا لجميع الصحفيين المحترمين.. أسرة حليم».