حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة

حالة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية حول حالة الفنان محمد صبحي، الذي يمكث في المستشفى حاليا بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا، وذلك بعد انتشار صورة تشبهه وهو على سرير المستشفى بالعناية المركزة.

وتسببت الصورة التي انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا، في حالة جدل بين محبيه، ولكن في حقيقة الأمر هذه الصورة مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الصورة المفبركة لـ محمد صبحي

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية

وكان تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالته الصحية، وفق ما كشفه مصدر طبي مطلع.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصول الفنان إلى المستشفى، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية العاجلة، من أجل تقييم وضعه الصحي بدقة، واتخاذ التدخلات المناسبة.

مصدر مقرب يكشف تفاصيل أولية

وأوضح مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات صحفية، أن حالته الصحية تخضع للمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء، مؤكدًا أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء احترازي عقب شعوره بإجهاد صحي مفاجئ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي لم يتهاون في التعامل مع الوضع.

أزمة صحية سابقة في نوفمبر الماضي

وتعيد هذه الوعكة إلى الأذهان الأزمة الصحية التي مر بها الفنان محمد صبحي في نوفمبر الماضي، والتي كشف تفاصيلها بنفسه خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار.

وقال محمد صبحي آنذاك: "حصلت لي الوعكة منذ شهر، وتكررت بعد أسبوعين بسبب سترس شديد، وهو أمر يصيب المخ ويتسبب في حالة تشبه البلاك أوت أو الإغماء المؤقت، وبعدها أعود للوعي دون أن أتذكر ما حدث قبلها".

وأوضح أن الأطباء شخصوا حالته بأنها فيروس في المخ يعيش لمدة 14 يومًا، وفي حال تلقي العلاج الكامل لا يعود مجددًا، لافتًا إلى أن رحلة العلاج كانت شاقة وقاسية، ومكث بسببها ما بين 12 إلى 13 يومًا داخل المستشفى.