فن وثقافة

آيتن عامر تعلن عدم السماح بتصوير جنازة زوج شقيقتها

آيتن عامر
آيتن عامر
سارة عبد الله

أعلنت الفنانة آيتن عامر، عن عدم السماح بتصوير جنازة زوج شقيقتها داليا عامر، اللواء الراحل حسني علي كامل الرزاز.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على فيسبوك: “مساء الخير، بناءً على رغبة ذوى الفقيد ممنوع التصوير غداً في جنازة او عزاء اللواء حسني علي كامل الرزاز ونرجو من السادة الصحفيين والمصورين ومصورين المواقع  احترام رغبتهم”.

ايتن عامر على فيسبوك 

وأعلنت داليا عامر -شقيقة وفاء وآيتن عامر- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة زوجها اللواء حسني علي كامل الرزاز، اليوم الإثنين. 

وكتبت داليا عامر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اللواء حسني علي كامل الرزاز، أبو أولادي آسر وملك وفريدة وآدم. برجاء الفاتحة والدعاء بالرحمة».

وينتظر أن تقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بمسجد الحصري بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء في مسجد الشرطة قاعة الرزاق يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

