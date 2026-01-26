ظهور حزين وتعليق غامض لـ لقاء الخميسي يثير قلق متابعيها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها بعد أزمتها الاخيره مع زوجها محمد عبد المنصف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .



وظهرت لقاء الخميسي بملامح حزينة في الصورة و علقت كاتبه:صوت الروح،مما أثار قلق متابعيها.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد أزمتها الاخيرة مع زوجها عبد المنصف.

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصيه الاستوري: صلاة ثقة انتظار.

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة مع زوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة تموج بين الفرح والحزن، وأن كل إنسان معرض للخطأ أحيانًا.

وقالت الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «الحكمة تظهر من قلب الحزن، ومع الوقت نكتشف أن كلنا نغلط، لكن من يتوب ويصحح خطأه هو الأقوى».

وأضافت أن الله دائمًا يفتح باب المغفرة والسماح، مشيرة إلى أهمية المحبة والدعم من الأصدقاء والعائلة.



وأضافت: «أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت، وأقواها الحفاظ على حياتنا ومحاربة أي تهديد لبيوتنا وأولادنا بالحب والسلام». وختمت حديثها برسالة تحفيزية لكل ربة منزل: «حافظي على بيتك وعيلتك بكل قوتك، ولا تدعي أي شخص يهدم بيت العائلة».

ووجهت لقاء الخميسي شكرها لكل من دعمها ووقف بجانبها، سواء من الأصدقاء المقربين أو متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحب والدعاء الصادق يضفيان الحياة راحة وسلامًا على القلب.