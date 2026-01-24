قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

إسلام خالد

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي لأول مرة برفقة زوجها محمد عبد المنصف، بعد فترة من الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا حول حياتهما الزوجية، عقب أنباء عن زواج عبدالمنصف سرًا وانتشار شائعات الانفصال على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لقاء الخميسي صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، في أول ظهور علني لهما بعد الصلح، حيث ظهرا برفقة الفنان خالد سليم وزوجته، وعلقت على الصورة قائلة: «أحب الفريق الداعم»، في رسالة فسرت على أنها تأكيد لاستقرار حياتها الأسرية.

وحسمت لقاء الخميسي في وقت سابق الجدل الدائر حول انفصالها، بعد تداول أخبار عن زواج زوجها من سيدة أخرى ثم انفصاله عنها، حيث التزمت الصمت لفترة قبل أن تنشر فيديو جمعها بزوجها وأطفالهما، في إشارة واضحة إلى استمرار العلاقة الزوجية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها محمد عبدالمنصف محمد عبدالمنصف

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

جانب من الندوة بمعرض الكتاب

"دار الإفتاء المصرية تنظم ندوة بعنوان «صيانة الوعي بين الثقافة والإعلام والنشر» ضمن فعاليات معرض الكتاب

الأزهر للفتوى يحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية

الأزهر للفتوى يحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الشباب والمجتمع

الدعاء

أفضل الليالي.. يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

