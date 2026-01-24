لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي لأول مرة برفقة زوجها محمد عبد المنصف، بعد فترة من الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا حول حياتهما الزوجية، عقب أنباء عن زواج عبدالمنصف سرًا وانتشار شائعات الانفصال على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لقاء الخميسي صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، في أول ظهور علني لهما بعد الصلح، حيث ظهرا برفقة الفنان خالد سليم وزوجته، وعلقت على الصورة قائلة: «أحب الفريق الداعم»، في رسالة فسرت على أنها تأكيد لاستقرار حياتها الأسرية.

وحسمت لقاء الخميسي في وقت سابق الجدل الدائر حول انفصالها، بعد تداول أخبار عن زواج زوجها من سيدة أخرى ثم انفصاله عنها، حيث التزمت الصمت لفترة قبل أن تنشر فيديو جمعها بزوجها وأطفالهما، في إشارة واضحة إلى استمرار العلاقة الزوجية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: