صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

نفى اللاعب محمد عبد المنصف ما تردد خلال الأيام الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة لقاء الخميسي، بعد انتشار شائعات ربطت اسميهما بأزمة أثيرت مؤخرًا على الساحة الفنية.

وجاء رد عبد المنصف عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته من داخل منزلهما، في رسالة مباشرة تؤكد استقرار علاقتهما الزوجية.

ويأتي ذلك بعد أيام من نشر لقاء الخميسي صورة من المنزل نفسه، مرفقة بتعليق حمل دلالة على الراحة والاستقرار الأسري.

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين اعتبروها حسمًا واضحًا للجدل المثار، وتأكيدًا على استمرار العلاقة بين الزوجين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.