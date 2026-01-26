وفاة زوج شقيقة وفاء وآيتن عامر.. تعرف على موعد العزاء والجنازة

أعلنت داليا عامر -شقيقة وفاء وآيتن عامر- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة زوجها اللواء حسني علي كامل الرزاز، اليوم الإثنين.

وكتبت داليا عامر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اللواء حسني علي كامل الرزاز، أبو أولادي آسر وملك وفريدة وآدم. برجاء الفاتحة والدعاء بالرحمة».

وينتظر أن تقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بمسجد الحصري بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء في مسجد الشرطة قاعة الرزاق يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

أعمال آيتن عامر

وتشارك آيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

كما تواصل آيتن عامر تألقها ونجاحاتها في البطولة المطلقة بخطوات فنية ثابتة من خلال مسلسل "مغلق للصيانة، وكشف الإعلان عن عمل درامي مختلف في فكرته وأجوائه، وهو ما زاد حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصية التى تقدمها.

أبطال مسلسل مغلق للصيانة

مغلق للصيانة، مسلسل كويتي مصري يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثمان حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.