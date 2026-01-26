خالد يوسف: كنت أقول للملحن كمال الطويل «أنت النبي الباهي»

قال المخرج خالد يوسف، خلال ندوة عن الملحن الراحل كمال الطويل ضمن فعاليات معرض الكتاب، إنه كان يعبّر عن تقديره الكبير لموهبة الطويل قائلًا له: «أنت النبي الباهي»، في إشارة إلى تأثيره الفني الخالد وما قدمه من ألحان شكلت وجدان أجيال، مؤكدًا أن كمال الطويل كان صاحب مدرسة فنية وإنسانية متفردة.

وكان أحدث أعمال المخرج خالد يوسف، هو فيلم الإسكندراني، الذي تم عرضه في يناير 2024، بدور العرض السينمائية.

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

وفي الدراما، عُرض للمخرج خالد يوسف، مسلسل سره الباتع، في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2023.

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

وشارك في بطولة مسلسل «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.