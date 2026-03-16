ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في إثيوبيا إلى 125 قتيلًا

أفادت حكومة إقليم جنوب إثيوبيا إن عدد ضحايا الانهيارات الأرضية التي وقعت الأسبوع الماضي في البلاد ارتفع إلى 125 قتيلًا.





وأوضح مسؤول محلي أن معظم الضحايا عثر عليهم مدفونين تحت الطين.





من جهته، ذكر مدير الاستجابة للكوارث في المنطقة مسفن مانوقا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخص حي من تحت الركام. وعبّر رئيس الإقليم تيلاهون كبيدي عن أسفه للحادث ودعا السكان إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة مع استمرار هطل الأمطار.





وأضاف كبيدي "الموسم المطري قد يشهد كوارث مماثلة، لذا أدعو المجتمعات في المرتفعات والمناطق المعرضة للفيضانات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة".