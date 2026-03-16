شبكة "بريكس": بيلاروس تبتكر صنفا من الطماطم عالي الإنتاجية وغنيا بمضادات الأكسدة

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الإثنين أن فريقا من العلماء في بيلاروس تمكنوا من ابتكار صنف من الطماطم عالي الإنتاجية وغني بمضادات الأكسدة، موضحة أن الهجين الجديد يجمع بين الإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والمحتوى العالي من مضادات الأكسدة لدعم النظم الغذائية الصحية

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن فريقا من العلماء في بيلاروس طرحوا صنفا جديدا من الطماطم أطلقوا عليه اسم "سباتكاني" يتميز بإنتاجية عالية ومقاومة فائقة ضد أمراض النبات الشائعة.

ووفقا لما ذكرته الشبكة الدولية، جرى اختبار هذا الصنف الهجين في "معهد الوراثة وعلم الخلايا" التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس، وفي الدفيئات التابعة بأكاديمية الزراعة في مدينة جوركي.

ويوفر هذا الهجين إنتاجية تصل إلى نحو 18 كيلو جراما لكل متر مربع، متفوقا على الأصناف الأخرى بنحو 3 كيلوجرامات. وفضلا عن كفاءته الإنتاجية، يبرز "سباتكاني" بمستوياته المرتفعة من مضادات الأكسدة ومذاقه الرفيع، ما يجعله جذابا للمستهلكين الباحثين عن منتجات مغذية ولذيذة.

يذكر أن هذا الصنف اجتاز بنجاح تقييمات الجودة الحكومية، وتم إدرِاجه في السجل الوطني لأصناف النباتات الزراعية. ويواصل الباحثون في المعهد العمل على تحسين جودة الطماطم، مع خطط لزيادة جودة الثمار وتطوير أصناف إضافية للزراعة المحمية خلال عام 2026.