نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير

تعرض محمود شاهين، مدير التصوير، ونجل شقيق الفنانة إلهام شاهين لحادث سير.

وشارك محمود شاهين صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق عليها: “اللهم لا اعتراض الحمد لله عدت على خير”.

محمود شاهين على انستجرام

من جانب آخر، وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصناع مسلسل “بطل العالم” الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي وقناة cbc.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك مسلسل بطل العالم على yango play .. مسلسل رائع من 10 حلقات برافو للفنان الرائع التلقائي الصادق عصام عمر، والفنانة الجميلة جيهان الشماشرجى بحبكم من كل قلبى وبتمنى لكم كل النجاح والتألق والتوفيق مستقبل مشرق بإذن الله ومن نجاح لنجاح أكبر وأكبر".