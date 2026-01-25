هم الحماية والأمان لنا..إلهام شاهين تحتفل بـ عيد الشرطة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفال بعيد الشرطة حيث وجهت لرجال الشرطة رسالة تهنئة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وقالت: “كل عام وكل رجال الشرطه طيبين .. هم الحمايه و الأمان لنا .. ربنا يحميهم من كل شر و يبارك لهم”.

يحتفل الشعب المصرى بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية والذي يذكرنا بذكرى واحدة من أهم معارك النضال الوطنى والتى ستظل محفورة فى تاريخ الوطن .

نحتفل كل عام فى يوم الخامس والعشرين من يناير بعيد الشرطة والذى يمثل ذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ورفضوا الاستسلام للمستعمر الإنجليزي دفاعا عن وطنهم.