قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
مسلسل بطل العالم يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

بطل العالم
بطل العالم
أوركيد سامي

تصدر  مسلسل «بطل العالم» لعصام عمر تريند مؤشر البحث جوجل    بالتزامن مع عرض  الحلقة السادسة ، في مؤشر واضح على حالة الاهتمام الجماهيري الواسع التي يحققها العمل.

وجاء تصدّر المسلسل لمحركات البحث نتيجة التفاعل الكبير من الجمهور مع أحداث الحلقة السادسة، إلى جانب الإشادات الواسعة بالأداء التمثيلي للفنان عصام عمر، الذي يقدم واحدة من أبرز أدواره الدرامية.


ويُعرض مسلسل «بطل العالم» عبر منصة يانجو بلاي ويشارك وقناة CBC، ضمن خطة عرض مكثفة تعتمد على حلقة يوميًا، ما ساهم في زيادة معدلات البحث والمتابعة اليومية، ودفع العمل ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.


المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وفتحي عبدالوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.


تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.

