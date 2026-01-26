إلهام شاهين رفقة ماجدة الرومي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إلهام شاهين، فيديو يجمعها بالفنانة ماجدة الرومي، في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ورحبت إلهام شاهين بماجدة الرومي، وقالت: “نورتي مصر مبسوطة اننا هنشوفك يوم ٢ فبراير في الأوبرا”.

إلهام شاهين

من جانب آخر، أعربت الفنانة القديرة

عن حماستها الكبيرة للعودة إلى خشبة المسرح بعد حضورها العديد من العروض المسرحية في مهرجان المسرح الشبابي الدولي.

وقالت إلهام شاهين، إن تفاعل الجمهور الكبير مع العروض والشغف الواضح لديهم دفعها للتفكير في العودة إلى المسرح، حيث كان المهرجان بمثابة مصدر إلهام لها.

وأضافت إلهام شاهين: “كل يوم كنت أشاهد عروضًا رائعة، وكان الجمهور متعطشًا للثقافة والفن بشكل غير عادي.

وأردفت: بدأت أفكر بجدية في العودة للمسرح من جديد.

أتمنى أن أتمكن من الوقوف على المسرح مع النجوم مثل هاني رمزي وغيرهم من الأصدقاء والزملاء اللي شجعوني.