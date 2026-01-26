كل سنة وانت حياتي.. ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

هنأت الفنانة ليلى علوي، ابنها خالد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشاركت ليلي علوي مجموعة من الصور والذكريات التي جمعتها بابنها على مر السنوات على طريقة الفيديو وعلقت :"كل سنه وانت طيب يا عنيا يا خلودة

ودايماً جمبي وفرحانة وفخورة بيك يا أحلي حاجه في حياتي يا كل حياتي".



وجهت الفنانة ليلى علوي، إشادة للمخرج المصري العالمي يوسف شاهين، في مئوية ميلاده.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “كل التقدير لمخرج كبير مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله، لحد النهاردة الشباب بيتفرجوا على أفلامه وبيتعلموا منها ولسه تأثيره موجود من خلال تلامذته حتى بعد رحيله”.

وتابعت: “كانت احتفالية جميلة جدا مع المايسترو العظيم نادر عباسي والمخرج المتميز أحمد البوهي شكرا لوزارة الثقافة على الاهتمام والتقدير”.