جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
فن وثقافة

كل سنة وانت حياتي.. ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

ليلي علوي وابنها
ليلي علوي وابنها
علا محمد

هنأت الفنانة ليلى علوي، ابنها خالد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشاركت ليلي علوي مجموعة من الصور والذكريات التي جمعتها بابنها على مر السنوات على طريقة الفيديو وعلقت :"كل سنه وانت طيب يا عنيا يا خلودة
ودايماً جمبي وفرحانة وفخورة بيك يا أحلي حاجه في حياتي يا كل حياتي".


وجهت الفنانة ليلى علوي، إشادة للمخرج المصري العالمي يوسف شاهين، في مئوية ميلاده.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “كل التقدير لمخرج كبير مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله، لحد النهاردة الشباب بيتفرجوا على أفلامه وبيتعلموا منها ولسه تأثيره موجود من خلال تلامذته حتى بعد رحيله”.

وتابعت: “كانت احتفالية جميلة جدا مع المايسترو العظيم نادر عباسي والمخرج المتميز أحمد البوهي شكرا لوزارة الثقافة على الاهتمام والتقدير”.

