بيتعلموا منه.. ليلى علوي عن يوسف شاهين في مئوية ميلاده

وجهت الفنانة ليلى علوي، إشادة للمخرج المصري العالمي يوسف شاهين، في مئوية ميلاده.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “كل التقدير لمخرج كبير مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله، لحد النهاردة الشباب بيتفرجوا على أفلامه وبيتعلموا منها ولسه تأثيره موجود من خلال تلامذته حتى بعد رحيله”.

وتابعت: “كانت احتفالية جميلة جدا مع المايسترو العظيم نادر عباسي والمخرج المتميز أحمد البوهي شكرا لوزارة الثقافة على الاهتمام والتقدير”.

ليلى علوي

