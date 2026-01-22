أيقونة لا تتكرر.. ليلى علوي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة الفنانة نبيلة عبيد، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ليلى علوي عبر ستوري حسابها على انستجرام: “كل سنة وانت طيبة يا نبيلة يا حكاية جمال وموهبة ما بتكبرش وكل سنة وأنتِ ثابتة في مكانك أيقونة لا تتكرر عيد ميلاد سعيد يا نجمة”.

ليلى علوي على انستجرام

أعمال نبيلة عبيد

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.