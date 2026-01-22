بعد نشر صور مفبركة.. رضوى الشربيني تدافع عن ياسمين عبد العزيز

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على أزمة تداول صور مفبركة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامج «هي وبس»، إن انتشار هذه الصور أثار حالة من الجدل، مؤكدة أن ياسمين عبدالعزيز قررت اتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر، ولن تتهاون في حقها تحت أي ظرف.

وأضافت أن ياسمين عبدالعزيز قررت بدء الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسيء إليها أو يتعمد نشر محتوى مفبرك يمس صورتها، مشددة على أنها ستلاحق كل من تورط في الأمر قانونيًا.



وكانت أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن مقاضاة حملات انطلقت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى تنشر صوراً لها مصنوعة بالذكاء الاصطناعى، فى أوضاع مخلة على حد وصفها، وذلك فى ظل اقتراب عرض مسلسلها «وننسى اللى كان»، فى موسم دراما رمضان المقبل 2026.