صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز التريند خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاءت الصورة جريئة وغير لائقة وبمظهر لأول مرة للفنانة وغير معتاد ظهورها بهذا الشكل، وهو ما دفع ياسمين عبد العزيز للتدخل ووقف انتشار هذه الصورة.

صورة ياسمين عبد العزيز المثيرة للجدل

القصة بدأت مع انتشار صورة جريئة لياسمين عبد العزيز وهي ترتدي “ مايوه” ومكشوفة بشكل كبير، وتم تداول الصورة بشكل واسع على العديد من الصفحات على “ فيسبوك” ، وهو ما جعل الأمر مشكوك فيه بأنها حملات ضد ياسمين عبد العزيز.

رد قوي من ياسمين عبد العزيز

وعلى الفور قررت ياسمين عبد العزيز الرد على صورتها المنتشرة والتي أكدت أنها صورة مزيفة غير حقيقة، وتم نشرها بعد إعلان مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026 “ وننسى اللي كان”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

ياسمين عبد العزيز



وأضافت ياسمين عبد العزيز: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".

مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان2026



يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طرحت أمس البوستر الرسمي لمسلسل وننسى اللي كان، المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.