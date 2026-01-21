ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها وننسي اللي كان

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

و كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمى على “فيس بوك”: «اللى فات حمادة واللى جاى حمادة تانى خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمى.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهى تقول: «أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرنى بيه».

كما أظهر البرومو مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين فى صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامى مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللى كان» كواليس النجاح على المستويين النفسى والعاطفى، مطرِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذى قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته فى القمة.

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.