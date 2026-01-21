عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص

استطاع برومو مسلسل «وننسى اللي كان»، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن يحصد إشادات عديدة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحه أمس.

حيث حصد العديد من التعليقات الإيجابية، واصفين العمل بالمبشّر والمختلف عن الأعمال التي سبق أن قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وجاءت بعض التعليقات التي توقعت أن العمل يناقش قصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

صدى البلد تواصل مع مؤلف العمل، السيناريست الكبير عمرو محمود ياسين، والذي رد على تلك التعليقات، حيث قال: لا أعمل بهذه الطريقة، فلا أستهدف شخصيات عامة وأتناول جانبًا من حياتهم، ولكن كمؤلف آخذ من خبراتي الشخصية في الأعمال التي أقدمها، سواء التي مررت بها أو سمعت عنها، فمن الممكن أن تتشابه التفاصيل مع عشرات النماذج والشخصيات، ولكن دون استهداف شخصية بعينها.

وتابع عمرو محمود ياسين: من الممكن حين يشاهد الجمهور العمل أن يقول إن تلك التفصيلة تشبه حياة شخص ما، فهذا الأمر وارد ولكن دون قصد، فأنا أقدم دراما من الحياة، ولكن لم يخطر في بالي شيرين عبد الوهاب أو غيرها، مع احترامي لها كونها نجمة كبيرة وعظيمة، فلا أستهدف أي شخص معين، فحياة الفنان والمعاناة التي يمر بها تتشابه دائمًا.